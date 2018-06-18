Ещё
Насколько серьёзны последствия ливней на Северном Кавказе?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе
Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе

Насколько серьёзны последствия ливней на Северном Кавказе? 

АиФ Ставрополье 38 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Северной Осетии уже в третий раз за последний месяц затопило селение Цалык Правобережного района. «В этот раз положение не так критично, и там не вводили режим чрезвычайной ситуации. Затопило локально четыре домовладения, — сообщила руководитель пресс-службы МЧС по Северной Осетии Юлия Старченко. — Спасатели оказали помощь жителям. Сейчас администрация села продолжает реконструкцию дренажной системы. Там нарушена система обводных каналов, которые отводили воду. Сигналов из других населённых пунктов после последнего дождя нам не поступало».
В Карачаево-Черкесии в тот же день подтопило станицу Преградную Урупского района. Ливни вызвали подъём реки Уруп. По информации регионального управления МЧС, было подтоплено 23 дома, и вода могла затопить ещё около 500 подворий, школу и детский сад. На ликвидацию ЧС выехали 50 спасателей.
«Вода спадает, угроза миновала, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Власти подсчитывают материальный ущерб».
АиФ Ставрополье: последние новости
Кубань вышла из берегов и подтапливает Невинномысск Застрявших на переправе туристов в КЧР спасли силы МЧС Курорты Домбай и Теберда отрезаны от мира селем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС определился с санкциями по Крыму311
Тяжелобольной Билан обратился к народу126
Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе225
Названа замена балльной системе пенсий335
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют155
Видео
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
15:12
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют
Общество
00:07
Из ТЦ Афимолл валит густой дым
Происшествия
00:27
Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме
Происшествия
00:27
Названа замена балльной системе пенсий
Личный счет Экономика
00:29
Число пострадавших от трагедии в Японии увеличилось
Происшествия
02:55
Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение