Насколько серьёзны последствия ливней на Северном Кавказе? 

В Северной Осетии уже в третий раз за последний месяц затопило селение Цалык Правобережного района. «В этот раз положение не так критично, и там не вводили режим чрезвычайной ситуации. Затопило локально четыре домовладения, — сообщила руководитель пресс-службы МЧС по Северной Осетии Юлия Старченко. — Спасатели оказали помощь жителям. Сейчас администрация села продолжает реконструкцию дренажной системы. Там нарушена система обводных каналов, которые отводили воду. Сигналов из других населённых пунктов после последнего дождя нам не поступало».
В Карачаево-Черкесии в тот же день подтопило станицу Преградную Урупского района. Ливни вызвали подъём реки Уруп. По информации регионального управления МЧС, было подтоплено 23 дома, и вода могла затопить ещё около 500 подворий, школу и детский сад. На ликвидацию ЧС выехали 50 спасателей.
«Вода спадает, угроза миновала, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Власти подсчитывают материальный ущерб».