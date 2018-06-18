За воскресенье в области сгорело два дома

Накануне в области произошло сразу несколько крупных пожаров. Примерно в два часа дня загорелся дачный дом в СНТ «Сосенки» Александровского района. Спасателям позвонили местные дачники, которые заметили задымление не соседнем участке. Пожарные незамедлительно выдвинулись на место происшествия. Открытое горение ликвидировали в течение получаса, ещё час потребовался на полную ликвидацию пожара. Дачный дом, площадью в 30 квадратных метров, полностью сгорел. Пострадавших нет.

Ещё один пожар случился в Юрьев-Польском районе. Там в деревне Котлучино вспыхнул деревянный частный дом. На вызов выехали четыре бригады спасаталей. Пожарным потребовалось 10 минут на ликвидацию открытого горения, ещё час затратили на полную ликвидацию пожара. К сожалению, спасти домик в деревне им не удалось. Деревянное здание, площадью 48 квадратных метров, сгорело полностью. Пострадавших здесь тоже нет. Причины возгораний выясняют эксперты.