В Японии более 100 тысяч семей остались без газа из-за землетрясения

"Снабжение электричеством постепенно налаживается, но по-прежнему более чем 100 тысяч семей остаются без газа, в некоторых районах прервано водоснабжение", — сказал премьер в начале заседания. Абэ дал указания всем министрам, в чьей компетенции находится данный вопрос, приложить все силы для восстановления инфраструктуры, необходимой для нормальной жизни населения.

По данным японской энергетической компании Kansai Electric Power Co., в 110 тысячах домовладений прекращено электроснабжение. Но если поставки электроэнергии удается наладить в течение нескольких часов или в пределах суток, то газоснабжение требует внимательной проверки всех труб во избежание утечек, и его восстановление занимает около 10 дней.