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В Японии более 100 тысяч семей остались без газа из-за землетрясения
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В Японии более 100 тысяч семей остались без газа из-за землетрясения 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 18 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Более 100 тысяч семей в Японии остались без газа из-за землетрясения, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ на заседании правительства, созванном в связи со стихийным бедствием.
"Снабжение электричеством постепенно налаживается, но по-прежнему более чем 100 тысяч семей остаются без газа, в некоторых районах прервано водоснабжение", — сказал премьер в начале заседания. Абэ дал указания всем министрам, в чьей компетенции находится данный вопрос, приложить все силы для восстановления инфраструктуры, необходимой для нормальной жизни населения.
По данным японской энергетической компании Kansai Electric Power Co., в 110 тысячах домовладений прекращено электроснабжение. Но если поставки электроэнергии удается наладить в течение нескольких часов или в пределах суток, то газоснабжение требует внимательной проверки всех труб во избежание утечек, и его восстановление занимает около 10 дней.
В северной части префектуры Осака в 7.58 (1.58 мск) в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,1. В ряде районов сила толчков доходила до 6 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. К этому часу есть информация о трех погибших и 307 пострадавших.
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