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СМИ: число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 300 человек
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СМИ: число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 300 человек 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 июня. Число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе японского острова Хонсю в понедельник превысило 300 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Ранее телеканал NHK информировал о трех погибших и около 220 пострадавших в результате землетрясения.
По данным национального метеорологического управления, выполняющего функции сейсмической службы, магнитуда землетрясения составила 6,1. Очаг стихии залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака. Как сообщает NHK, в связи с землетрясением при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает кризисный штаб.
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