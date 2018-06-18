Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 360 человек

Примерно 360 человек пострадали и еще трое погибли в результате подземных толчков магнитудой 6,1 на юго-западе главного японского острова Хонсю. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее Пятый канал сообщал, что землетрясение на острове Хонсю произошло в понедельник утром. Стихия разрушила дома и дороги. Также из-за сильных подземных толчков остановились поезда и метрополитен, а несколько сотен тысяч квартир и частных домов остались без электроэнергии. До этого было известно о 200 пострадавших. Среди погибших числится девятилетняя девочка.