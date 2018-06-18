Власти Осаки призвали не распространять слухи в соцсетях 

ТОКИО, 18 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Власти префектуры Осака после недавнего землетрясения призывают население спокойно и здраво оценить распространяющиеся в соцсетях сообщения, прежде чем нажать кнопку «поделиться».
Так, в социальных сетях распространилась фотография зебры с подписью, что она сбежала из зоопарка из-за землетрясения, или фотография с огромной трещиной на куполе стадиона. Гораздо менее безобидные записи касаются иностранцев. Например, предупреждения о том, что иностранцы, непривыкшие к землетрясениям, могут заняться мародерством или воровством. При этом под такими записями есть и осуждающие их комментарии, но администрация префектуры просит не распространять подобную непроверенную информацию и сообщает, что обе фотографии являются подделкой, а выступления против иностранцев можно квалифицировать как дискриминацию.
В северной части префектуры Осака в 7:58 (1:58 мск) в понедельник произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. В ряде районов сила толчков доходила до 6 баллов по семибальной шкале, принятой в Японии. К этому часу есть информация о трех погибших и 214 пострадавших.