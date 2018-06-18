Власти Осаки призвали не распространять слухи в соцсетях

Так, в социальных сетях распространилась фотография зебры с подписью, что она сбежала из зоопарка из-за землетрясения, или фотография с огромной трещиной на куполе стадиона. Гораздо менее безобидные записи касаются иностранцев. Например, предупреждения о том, что иностранцы, непривыкшие к землетрясениям, могут заняться мародерством или воровством. При этом под такими записями есть и осуждающие их комментарии, но администрация префектуры просит не распространять подобную непроверенную информацию и сообщает, что обе фотографии являются подделкой, а выступления против иностранцев можно квалифицировать как дискриминацию.