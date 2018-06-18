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В центре Кирова загорелся дом: пожар тушили восемь пожарных расчетов и более 50 спасателей
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В центре Кирова загорелся дом: пожар тушили восемь пожарных расчетов и более 50 спасателей 

Vyatka-grad.ru 34 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В понедельник, 18 июня 2018 года, в Кирове на улице Свободы загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
На пульт спасателей сигнал о возгорании поступил в 2:54. На место происшествия выехали 8 пожарных расчетов.
Очевидцы рассказали, что дым от пожара в центре Кирова был виден с разных районов города.
В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что загорелась крыша нежилого многоквартирного дома.
«Дом под снос. От электричества и газоснабжения отключен. В результате пожара сгорела крыша деревянного дома на площади 300 квадратных метров, обгорели стены и межэтажные перекрытия квартир и лестничных клеток по всей площади», — пояснили в ведомстве.
Пожару присвоили повышенный номер сложности. При ликвидации последствий возгорания участвовали более 50 спасателей. В результате ЧП никто не пострадал.
Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.
Фото — ГУ МЧС по Кировской области
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