Жители Адыгеи могут добровольно пройти дактилоскопию

Жители Адыгеи могут получить госуслугу по добровольному дактилоскопированию бесплатно.

«В настоящее время процедура добровольного дактилоскопирования очень важна. Актуальность снятия отпечатков пальцев законодатели объясняют тем, что создание единой базы учета граждан значительно упрощает их идентификацию, как специализированным ведомствам, так и самим гражданам.

В жизни происходят события, не всегда напрямую зависящие от человека. Дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии различного рода, природные стихийные бедствия или иные ситуации, когда установить личность без документов просто невозможно. А дактилоскопическая информация может оказать в этом неоценимую помощь.

В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах.

Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.

Для того, чтобы пройти процедуру добровольной дактилоскопической регистрации, необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел по месту жительства, где вам окажут данную государственную услугу. Процедура проводится абсолютно бесплатно.

Наряду с возможностью личного обращения, есть возможность подать заявление о предоставлении услуги в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).