Рудковская: у нас с Плющенко шок после землетрясения в Японии

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко , музыкальный продюсер Яна Рудковская сообщила, что они вместе с сыном находятся в Японии , где произошло мощное землетрясение. Плющенко прилетел в Японию, чтобы принять участие в шоу фигуристов.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской

«Дорогие, спасибо за переживания, с нами всё хорошо, мы сегодня испытали на себе землетрясение шесть баллов. Пока не ходят поезда, и мы из Кобе не можем попасть в Осаку

У всех лёгкий шок. Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землетрясение он тут пережил впервые в жизни, но живём дальше и радуемся жизни», — написала Рудковская в своём «инстаграме».