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Рудковская: у нас с Плющенко шок после землетрясения в Японии
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Рудковская: у нас с Плющенко шок после землетрясения в Японии 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Дни.ру
Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, музыкальный продюсер Яна Рудковская сообщила, что они вместе с сыном находятся в Японии, где произошло мощное землетрясение. Плющенко прилетел в Японию, чтобы принять участие в шоу фигуристов.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской
«Дорогие, спасибо за переживания, с нами всё хорошо, мы сегодня испытали на себе землетрясение шесть баллов. Пока не ходят поезда, и мы из Кобе не можем попасть в Осаку.
У всех лёгкий шок. Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землетрясение он тут пережил впервые в жизни, но живём дальше и радуемся жизни», — написала Рудковская в своём «инстаграме».
Ранее российская фигуристка Анна Погорилая сообщила, что не может вылететь из Кобе из-за землетрясения. Магнитуда землетрясения на западе страны составила 6,1 балла. В результате происшествия три человека погибли, более 200 получили травмы.
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