В 2017 году для охраны лесов от пожаров создали около 5 тыс. км лесных дорог

МОСКВА , 18 июня. / ТАСС /. Около 5 тыс. км лесных дорог создано в 2017 г. для охраны лесов от пожаров, реконструировано почти 10 тыс. км. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минприроды

"В 2017 году создано 4,8 тыс. км лесных дорог для охраны от пожаров, реконструировано — 9,7 тыс. км. Осуществлена прочистка и прокладка просек, уход за противопожарными разрывами, устройство противопожарных минерализованных полос, что обеспечило сокращение потерь от лесных пожаров", — говорится в сообщении министерства.

По данным Минприроды, были проведены работы по обследованию лесов на наличие патологий на площади почти 2 млн га и по ликвидации очагов вредных организмов на площади 1,6 млн га, санитарно-оздоровительные мероприятия — на площади 265,7 тыс. га.