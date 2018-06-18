Для охраны от пожаров проложили 4,8 тыс. км лесных дорог

Для предупреждения лесных пожаров и борьбы с ними в 2017 году проложено 4,8 тыс. километров дорог, реконструировано — 9,7 тыс. километров (всего около 15 тыс. километров). Об этом сообщило Минприроды по итогам реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства» за прошлый год.

Также были прочищены и проложены просеки, организованы противопожарные минерализованные полосы, что обеспечило сокращение потерь от лесных пожаров. Обследовано почти 2 млн га леса на предмет вредителей, ликвидированы очаги вредных организмов на площади 1,6 млн га.

Созданы объекты лесного семеноводства и уход за ними на площади 4 тыс. га.