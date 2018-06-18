Ещё
Для охраны от пожаров проложили 4,8 тыс. км лесных дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе
Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе

Для охраны от пожаров проложили 4,8 тыс. км лесных дорог 

Российская Газета 51 минуту назад
Для предупреждения лесных пожаров и борьбы с ними в 2017 году проложено 4,8 тыс. километров дорог, реконструировано — 9,7 тыс. километров (всего около 15 тыс. километров). Об этом сообщило Минприроды по итогам реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства» за прошлый год.
Также были прочищены и проложены просеки, организованы противопожарные минерализованные полосы, что обеспечило сокращение потерь от лесных пожаров. Обследовано почти 2 млн га леса на предмет вредителей, ликвидированы очаги вредных организмов на площади 1,6 млн га.
Созданы объекты лесного семеноводства и уход за ними на площади 4 тыс. га.
Российская Газета: последние новости
В Японии при землетрясении погибли три человека и более 230 пострадали Многоэтажный жилой дом загорелся в Алма-Ате В Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС определился с санкциями по Крыму325
Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе292
Тяжелобольной Билан обратился к народу129
Названа замена балльной системе пенсий341
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют161
Видео
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
15:12
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют
Общество
00:07
Из ТЦ Афимолл валит густой дым
Происшествия
00:27
Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме
Происшествия
00:27
Названа замена балльной системе пенсий
Личный счет Экономика
00:29
Число пострадавших от трагедии в Японии увеличилось
Происшествия
02:55
Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение