Информация о пострадавших при землетрясения в Японии россиянах не поступала

"Данных о том, что кто-то из российских граждан пострадал, мы пока от местных властей не получали, и к нам непосредственных обращений на сей счет не было", — сказал Рябов.

По его словам, что касается сотрудников генконсульства в Осаке, то «все живы и здоровы».

"Эпицентр был в непосредственной близости от нас, примерно два-три километра", — отметил дипломат. Внутри здания, по его словам, на стенах есть трещины, в помещениях двигалась мебель, падали телевизоры, но консульство сейчас работает в нормальном режиме.

По данным метеослужбы Японии, магнитуда землетрясения достигла 6,1 по шкале Рихтера. По японской шкале сила подземных толчков составила шесть из семи баллов.