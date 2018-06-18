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Информация о пострадавших при землетрясения в Японии россиянах не поступала
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Информация о пострадавших при землетрясения в Японии россиянах не поступала 

РИА Новости 5 часов назад
ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Данных о пострадавших россиянах от землетрясения на западе Японии не поступало, генконсульство в Осаке работает в нормальном режиме, сообщил по телефону РИА Новости генеральный консул Олег Рябов.
"Данных о том, что кто-то из российских граждан пострадал, мы пока от местных властей не получали, и к нам непосредственных обращений на сей счет не было", — сказал Рябов.
По его словам, что касается сотрудников генконсульства в Осаке, то «все живы и здоровы».
"Эпицентр был в непосредственной близости от нас, примерно два-три километра", — отметил дипломат. Внутри здания, по его словам, на стенах есть трещины, в помещениях двигалась мебель, падали телевизоры, но консульство сейчас работает в нормальном режиме.
По данным метеослужбы Японии, магнитуда землетрясения достигла 6,1 по шкале Рихтера. По японской шкале сила подземных толчков составила шесть из семи баллов.
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