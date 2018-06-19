На «Алых парусах» покажут балетные номера с лучшими артистами Мариинского театра

Во время концерта, посвященного празднику выпускников «Алые паруса» 23 июня покажут восемь балетных номеров с лучшими артистами Мариинского тетра. Постановщиком выступит лауреат «Золотой маски» и один из лучших молодых хореографов Илья Живой.

В этом году главной темой балетных номеров станет 200-летний юбилей отца русского балета Мариуса Петипа.

18 июня главный символ праздника — шведский бриг Tre Kronor — прибыл в Петербург для участия в празднике выпускников «Алые паруса». Дату проведения праздника выпускников скорректировали с учетом матчей чемпионата мира по футболу.

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