Ещё
На «Алых парусах» покажут балетные номера с лучшими артистами Мариинского театра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «Алых парусах» покажут балетные номера с лучшими артистами Мариинского театра 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Во время концерта, посвященного празднику выпускников «Алые паруса» 23 июня покажут восемь балетных номеров с лучшими артистами Мариинского тетра. Постановщиком выступит лауреат «Золотой маски» и один из лучших молодых хореографов Илья Живой.
В этом году главной темой балетных номеров станет 200-летний юбилей отца русского балета Мариуса Петипа.
18 июня главный символ праздника — шведский бриг Tre Kronor — прибыл в Петербург для участия в празднике выпускников «Алые паруса». Дату проведения праздника выпускников скорректировали с учетом матчей чемпионата мира по футболу.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Пенсионная реформа осложнит трудоустройство россиян предпенсионного возраста Видео: в двигатель самолета из Петербурга с футболистами Саудовской Аравии, предположительно, попала птица В России хотят обложить пошлиной все покупки в зарубежных интернет-магазинах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»272
Россия объявила США торговую войну248
Ситуация в Донбассе резко обострилась597
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян275
Пока вы спали: ЧП в небе над Россией102
Видео
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
04:00
Война между США и Китаем ударила по рублю
Рынки
01:24
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян
Личный счет
03:26
Ситуация в Донбассе резко обострилась
В мире
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение