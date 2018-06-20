Ещё
Детский кинофестиваль «Алые паруса» пройдет в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детский кинофестиваль «Алые паруса» пройдет в Крыму 

ТАСС 1 час назад
Фото: Собака
ТАСС, 20 июня. Двадцать шестой Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» пройдет в Крыму центре «Артек» с 27 июня по 8 июля 2018 года. Об этом в среду сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.
"С 27 нюня по 8 июля 2018 года пройдет XXVI Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Основные задачи — пропаганда киноискусства, знакомство детей с лучшими произведениями отечественного кинематографа, побуждение к творчеству, введение в кинопрофессии. Мероприятия, проводимые во время кинофорума, способствуют формированию высоких нравственных, патриотических, эстетических чувств, развитию духовного и интеллектуального потенциала, таланта и творческих способностей", — сказали в оргкомитете.
В программе фестиваля предусмотрены конкурсы для детей и насыщенная обучающая программа, ежедневные мастер-классы, работа развивающих клубов. Участники смены смогут снять свое продюсерское кино и показать его на конкурсе. В конкурсной программе представлены более 10 номинаций, среди которых: «Самый увлекательный фильм», «Самый добрый фильм», «Самый мудрый фильм» и другие.
"Более восторженные впечатления от «Артека» будут у взрослых, потому что это — другая планета. Другая логика, восприятие, мировоззрение, это подарок от «Алых парусов», который дает возможность перенестись в другой мир", — отметил президент фестиваля народный артист СССР Василий Лановой.
Особенностью кинофестиваля станет Больше и Малое детское жюри. Все участники — около 4 тыс. человек — будут оценивать фильмы конкурсной программы. По словам гендиректора кинофестиваля Ирины Громовой, коллектив фестиваля «занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое детское жюри». Внеконкурсная программа проходит под девизом «От мечты до достижений».
Кроме того, в рамках фестиваля юные сочинители и художники посоревнуются в написании эссе «Я мечтаю о фильме…», рецензий на просмотренные фильмы и создании афиш. Обсуждать и определять победителей будут профессионалы.
ТАСС: последние новости
СМИ: японское судно с 18 рыбаками на борту терпит бедствие в Тихом океане Ставрополье предлагает создать межрегиональную службу оповещения о паводках На станции метро в Лондоне произошел небольшой взрыв
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1425
Трагически погиб российский ведущий78
С карты Украины исчезнут две области88
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами146
Россиян лишат крупной сети магазинов82
Видео
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
Россиян лишат крупной сети магазинов
Компании Недвижимость
02:59
В Эстонии освободили российский паром
Прибалтика В мире
01:28
В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»
Армия Оружие
01:39
Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение