Детский кинофестиваль «Алые паруса» пройдет в Крыму

ТАСС , 20 июня. Двадцать шестой Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» пройдет в Крыму центре «Артек» с 27 июня по 8 июля 2018 года. Об этом в среду сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"С 27 нюня по 8 июля 2018 года пройдет XXVI Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Основные задачи — пропаганда киноискусства, знакомство детей с лучшими произведениями отечественного кинематографа, побуждение к творчеству, введение в кинопрофессии. Мероприятия, проводимые во время кинофорума, способствуют формированию высоких нравственных, патриотических, эстетических чувств, развитию духовного и интеллектуального потенциала, таланта и творческих способностей", — сказали в оргкомитете.

В программе фестиваля предусмотрены конкурсы для детей и насыщенная обучающая программа, ежедневные мастер-классы, работа развивающих клубов. Участники смены смогут снять свое продюсерское кино и показать его на конкурсе. В конкурсной программе представлены более 10 номинаций, среди которых: «Самый увлекательный фильм», «Самый добрый фильм», «Самый мудрый фильм» и другие.

"Более восторженные впечатления от «Артека» будут у взрослых, потому что это — другая планета. Другая логика, восприятие, мировоззрение, это подарок от «Алых парусов», который дает возможность перенестись в другой мир", — отметил президент фестиваля народный артист СССР Василий Лановой

Особенностью кинофестиваля станет Больше и Малое детское жюри. Все участники — около 4 тыс. человек — будут оценивать фильмы конкурсной программы. По словам гендиректора кинофестиваля Ирины Громовой, коллектив фестиваля «занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое детское жюри». Внеконкурсная программа проходит под девизом «От мечты до достижений».

Кроме того, в рамках фестиваля юные сочинители и художники посоревнуются в написании эссе «Я мечтаю о фильме…», рецензий на просмотренные фильмы и создании афиш. Обсуждать и определять победителей будут профессионалы.