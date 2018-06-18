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«Мексиканцы — народ юморной». Правда ли, что фанаты спровоцировали землетрясение?
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«Мексиканцы — народ юморной». Правда ли, что фанаты спровоцировали землетрясение? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
В СМИ появилась информация, согласно которой мексиканцы так радовались победе над Германией, что устроили землетрясение в Мехико. О сейсмических толчках, совпавших по времени с голом в ворота немцев, сообщил ряд мексиканских изданий. Источником информации назывался Институт геологических и атмосферных исследований в мексиканской столице.
«Землетрясение, произошедшее в Мехико, возникло искусственным образом. Возможно, это произошло из-за массовых прыжков во время гола команды Мексики на чемпионате мира», — говорится в сообщении организации.
El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b
— SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 июня 2018 г.
Возможно ли такое вообще? Комментирует главный научный сотрудник Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин:
Петр Шебалин главный научный сотрудник Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН «Только две станции зарегистрировали. Когда около сейсмостанции проезжает грузовик, она прекрасно землетрясение от грузовика фиксирует. Я живу в доме рядом с ближайшим [лежачим] полицейским, как грузовик проезжает, так такое землетрясение — баллов пять, наверно. Это нормально. Болельщики от радости прыгали, и в резонанс вошло их прыгание, приборы зафиксировали. Это, скорее, просто информация о том, какая радость была у болельщиков, чем то, что произошло землетрясение. Как раз у сейсмологов обычно задача отсеять такие техногенные шумы, такая шутка операторов сейсмостанции, наверное они сами болельщики. Мексиканцы — народ юморной».
Матч Мексика — Германия завершился поражением действующего чемпиона мира. Кроме немцев и мексиканцев, в группе F играют сборные Швеции и Южной Кореи. Они встретятся 18 июня в Нижнем Новгороде. Матч начнется в 15.00 по Москве.
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