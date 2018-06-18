«Мексиканцы — народ юморной». Правда ли, что фанаты спровоцировали землетрясение?

В СМИ появилась информация, согласно которой мексиканцы так радовались победе над Германией , что устроили землетрясение в Мехико . О сейсмических толчках, совпавших по времени с голом в ворота немцев, сообщил ряд мексиканских изданий. Источником информации назывался Институт геологических и атмосферных исследований в мексиканской столице.

«Землетрясение, произошедшее в Мехико, возникло искусственным образом. Возможно, это произошло из-за массовых прыжков во время гола команды Мексики на чемпионате мира», — говорится в сообщении организации.

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b

— SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 июня 2018 г.

Петр Шебалин: Возможно ли такое вообще? Комментирует главный научный сотрудник Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

Петр Шебалин главный научный сотрудник Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН «Только две станции зарегистрировали. Когда около сейсмостанции проезжает грузовик, она прекрасно землетрясение от грузовика фиксирует. Я живу в доме рядом с ближайшим [лежачим] полицейским, как грузовик проезжает, так такое землетрясение — баллов пять, наверно. Это нормально. Болельщики от радости прыгали, и в резонанс вошло их прыгание, приборы зафиксировали. Это, скорее, просто информация о том, какая радость была у болельщиков, чем то, что произошло землетрясение. Как раз у сейсмологов обычно задача отсеять такие техногенные шумы, такая шутка операторов сейсмостанции, наверное они сами болельщики. Мексиканцы — народ юморной».