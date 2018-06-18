МЧС Дагестана ликвидировало последствия селевых потоков в регионе

МЧС Дагестана ликвидировало последствия селевых потоков в регионеИз-за ливневых дождей с грозами в горных районах Дагестана прошли сходы дождевых и селевых потоков в минувшие выходные. Возникшие в результате схода последействия были ликвидированы сотрудниками МЧС Дагестана.

«Жертв и разрушений нет. Социально-значимые объекты не пострадали. Движение автотранспорта в результате селевых потоков не нарушено. Отключений газо-, водо-, энергоснабжения нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено», — сообщают спасатели.