Ещё
МЧС Дагестана ликвидировало последствия селевых потоков в регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЕС определился с санкциями по Крыму
ЕС определился с санкциями по Крыму

МЧС Дагестана ликвидировало последствия селевых потоков в регионе 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
МЧС Дагестана ликвидировало последствия селевых потоков в регионеИз-за ливневых дождей с грозами в горных районах Дагестана прошли сходы дождевых и селевых потоков в минувшие выходные. Возникшие в результате схода последействия были ликвидированы сотрудниками МЧС Дагестана.
«Жертв и разрушений нет. Социально-значимые объекты не пострадали. Движение автотранспорта в результате селевых потоков не нарушено. Отключений газо-, водо-, энергоснабжения нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено», — сообщают спасатели.
Mirmol.ru: последние новости
Посылки из AliExpress покупатели смогут получить за 8-15 дней Банки России теперь имеют право блокировать вашу карту, если вы не ответите на их звонок Врио министра спорта Дагестана примирил Османа Айгумова и Магомеда Магомедова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тяжелобольной Билан обратился к народу104
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют114
Таможня решила окончательно расстроить россиян334
Названа замена балльной системе пенсий162
Украина может потерять новые территории971
Видео
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
15:12
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют
Общество
00:07
Из ТЦ Афимолл валит густой дым
Происшествия
00:27
Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме
Происшествия
00:27
Названа замена балльной системе пенсий
Личный счет Экономика
00:29
Число пострадавших от трагедии в Японии увеличилось
Происшествия
02:55
Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение