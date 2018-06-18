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Два человека погибли при пожаре в общежитии Норильска
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Два человека погибли при пожаре в общежитии Норильска 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Общежитие в Норильске сгорело накануне на улице Надеждинская. При тушении возгорания спасатели нашли тела погибших мужчины и женщины. Об этом сообщил портал «Столица 24».
Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Известно, что пожар начался в одной из комнат на девятом этаже, после чего дым начал стремительно распространяться по коридорам. Пожарные эвакуировали из здания 14 человек. Тела погибших они обнаружили в комнате, в которой началось возгорание. Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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