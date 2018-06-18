Западный циклон поднимет маловодный Амур

Идущий на Хабаровский край с запада циклон поможет наполнить маловодный Амур. Нынешний низкий уровень воды в реке, как отмечают гидрологи, довольно редкое явление — нечто похожее отмечалось 1998 году, в 2003 и в 2008 годах. Сейчас уровень воды составляет примерно — 118 см, за последние пару суток спад уровня воды составил 5-10 см.

— Сейчас начался сезон дождей, осадки помогут пополнить Амуру русловые запасы. Ожидаем, что подъем уровня воды в реке произойдет в 20-х числах июня, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела гидрологических прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Наталья Ефремова.