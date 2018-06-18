Западный циклон поднимет маловодный Амур 

Идущий на Хабаровский край с запада циклон поможет наполнить маловодный Амур. Нынешний низкий уровень воды в реке, как отмечают гидрологи, довольно редкое явление — нечто похожее отмечалось 1998 году, в 2003 и в 2008 годах. Сейчас уровень воды составляет примерно — 118 см, за последние пару суток спад уровня воды составил 5-10 см.
— Сейчас начался сезон дождей, осадки помогут пополнить Амуру русловые запасы. Ожидаем, что подъем уровня воды в реке произойдет в 20-х числах июня, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела гидрологических прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Наталья Ефремова.
Гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в ближайшее время на 1-2 м, а также подтопление поймы и сенокосов на реках Верхнебуреинского и Хабаровского районов (реки Бурея, Тырма, Кур, Урми, Тунгуска). Циклон, идущий с запада, уже принес сильные осадки в Амурскую области. Ливень, обрушившийся на Благовещенск в минувшую субботу, 16 июня, вошел в десятку самых сильных за всю историю наблюдений за погодой в городе, констатируют синоптики, сообщает «Амурская правда». Синоптики подчеркивают, что в ближайшие дни дожди в Амурской области по-прежнему будут частыми, хотя и не такими сильными.