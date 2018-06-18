В Крыму на пожаре спасли троих и эвакуировали еще 45 человек 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости Крым. На пожаре в Красногвардейском районе полуострова спасли троих человек и эвакуировали еще 45 жильцов пятиэтажного дома. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
Пожар в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажки произошел на улице Цурцумия в поселке Октябрьское. На место ЧП немедленно были направлены службы экстренного реагирования.
"На пожаре спасены три человека — двое граждан 42-х лет и 81-летний пенсионер. Кроме того, спасателями были эвакуированы жители соседних квартир — 45 человек", — сообщили в МЧС.
Сотрудники МЧС оперативно локализировали и ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на соседние помещения. Площадь пожара составила 50 кв м, огнем уничтожены бытовая техника и мебель. Причину возгорания устанавливают эксперты.