Пожар на рыболовном сейнере унес жизнь рыбака в Петропавловске‐Камчатском

В пожаре на пришвартованном к причалу рыболовном сейнере «Предприимчивый» погиб человек. Возгорание произошло в ночь на 18 июня в акватории порта Петропавловск‐Камчатский. Об этом сообщил сайт Deita.ru.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю, пожар начался в кают-кампании судна и охватил небольшую площадь. После тушения на месте происшествия нашли тело мужчины.

Камчатская транспортная прокуратура по факту гибели в огне моряка инициировал проверку. Прокуроры проверят, как на судне соблюдаются требования по обеспечению безопасной стоянки сейнера.

Специалисты выясняют причину пожара.