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Пожар на рыболовном сейнере унес жизнь рыбака в Петропавловске‐Камчатском
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Пожар на рыболовном сейнере унес жизнь рыбака в Петропавловске‐Камчатском 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В пожаре на пришвартованном к причалу рыболовном сейнере «Предприимчивый» погиб человек. Возгорание произошло в ночь на 18 июня в акватории порта Петропавловск‐Камчатский. Об этом сообщил сайт Deita.ru.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю, пожар начался в кают-кампании судна и охватил небольшую площадь. После тушения на месте происшествия нашли тело мужчины.
Камчатская транспортная прокуратура по факту гибели в огне моряка инициировал проверку. Прокуроры проверят, как на судне соблюдаются требования по обеспечению безопасной стоянки сейнера.
Специалисты выясняют причину пожара.
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