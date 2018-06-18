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В выходные на пожарах в Пермском крае погибли три человека
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В выходные на пожарах в Пермском крае погибли три человека 

АиФ Пермь 49 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В выходные в Пермском крае произошло 16 пожаров.
Как рассказали в ГУ МЧС, на них погибли три человека, двое пострадали. К смертельным трагедиям привели пожары, которые произошли из-за неосторожного обращения с огнём.
По этой причине ночью 17 июня в селе Уинское загорелся деревянный дом.
«Сообщение о горящем доме поступило в 00.59 от очевидцев. Спустя четыре минуты пожарные были на месте, в ходе тушения они обнаружили тело мужчины 1976 года рождения. До прибытия пожарных из дома самостоятельно смогли эвакуироваться три человека. Соседи рассказали, что погибший нигде не работал, постоянно выпивал и курил в доме, у него регулярно собирались компании для совместного распития спиртного», — сообщили в краевом ГУ МЧС России.
Вечером в воскресенье непотушенная сигарета привела к пожару в Нытве, где около 23.00 заполыхал одноэтажный деревянный дом.
«К моменту прибытия пожарных подразделений горели надворные постройки и крыша, пламя распространилось внутрь дома. Во время тушения звено газодымозащитной службы обнаружило два тела — хозяина дома 1961 года рождения, а также ещё одного мужчины, личность которого сейчас устанавливается. По словам соседей, хозяин дома нигде не работал, вел асоциальный образ жизни, имел вредные привычки, накануне пожара его видели нетрезвым», — рассказали в краевом ГУ МЧС России.
Отметим, что 16 июня из-за непотушенной сигареты едва не погиб житель ГУбахи.
«Пожар произошёл в квартире пятиэтажного жилого дома. Сообщение поступило от соседей в 23:43. Во время тушения пожарные обнаружили хозяина 1955 года рождения. Он получил ожог лица и рук на площади 15%, его госпитализировали в больницу. Со слов соседей, мужчина употреблял спиртное, курил в квартире. В результате пожара была повреждена мебель», — добавили в краевом ГУ МЧС России.
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