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МЧС: при пожаре в шахте «Ерунаковская‐8» никто не пострадал
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МЧС: при пожаре в шахте «Ерунаковская‐8» никто не пострадал 

360tv.ru 1 час назад
Фото: СибДепо
В Кемеровской области на шахте «Ерунаковская‐8» в результате пожара эвакуированы 114 горняков. В ГУ МЧС региона рассказали «360», что сообщений о пострадавших не поступало.
«В оперативно-дежурную службу в 05:10 поступило сообщение о возгорании электрооборудования на одном из участков шахты. На этот момент в забое находились 114 человек горнорабочих. Туда направились горноспасатели, в Главном управлении развернут оперативный штаб. Всех эвакуировали, пострадавших нет», — сообщила «360» официальный представитель МЧС региона Татьяна Зазирная.
По информации спасателей, на ликвидацию пожара были отправлены 70 человек и 11 единиц техники. В МЧС уточнили, что пожар вряд ли следует называть «масштабным», так как ликвидация и эвакуация были произведены в кратчайшие сроки.
Обстоятельства происшествия предстоит выяснить. Сейчас экстренными службами проводятся все необходимые в таких случаях мероприятия.
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