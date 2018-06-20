В Костромской области утонул 12-летний мальчик

19 июня в реке Меза Судиславского района Костромской области утонул 12-летний мальчик. Он проводил летние каникулы у бабушки в деревне Михайловское. Мать ребёнка в ходе телефонного разговора дала ему разрешение пойти вечером купаться на речку в компании знакомых женщин и детей. После чего ребёнок утонул по неизвестным причинам.

СК провёл осмотр подростка на месте происшествия и не обнаружил каких-либо признаков насильственной смерти. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, запрошен характеризующий материал на членов семьи, ведутся опросы местных жителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.