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В Костромской области утонул 12-летний мальчик
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В Костромской области утонул 12-летний мальчик 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
19 июня в реке Меза Судиславского района Костромской области утонул 12-летний мальчик. Он проводил летние каникулы у бабушки в деревне Михайловское. Мать ребёнка в ходе телефонного разговора дала ему разрешение пойти вечером купаться на речку в компании знакомых женщин и детей. После чего ребёнок утонул по неизвестным причинам.
СК провёл осмотр подростка на месте происшествия и не обнаружил каких-либо признаков насильственной смерти. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, запрошен характеризующий материал на членов семьи, ведутся опросы местных жителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
СК России по Костромской области обращается к родителям с призывом быть предельно внимательными и ответственными за жизнь своих детей. Чтобы избежать подобных трагедий не допускайте уход детей на водоемы без сопровождения ответственных взрослых. Так как в большинстве случаев, смерти происходят из-за недосмотра или отсутствия контроля за ребенком со стороны родителей. Помните, что вы полностью отвечаете за жизнь и безопасность детей.
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