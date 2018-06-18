В Ливнах ночью сгорела машина

Сообщение о возгорании автомобиля поступило в дежурную часть в три часа ночи. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Автомобиль полностью выгорел изнутри.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ведомства. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты. Ведётся дознание.