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В Ливнах ночью сгорела машина
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В Ливнах ночью сгорела машина 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар произошёл сегодня ночью, 18 июня, на улице Селищева в Ливнах, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании автомобиля поступило в дежурную часть в три часа ночи. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона. Автомобиль полностью выгорел изнутри.
Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ведомства. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты. Ведётся дознание.
Сообщение В Ливнах ночью сгорела машина появились сначала на РИА 57.
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