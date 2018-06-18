Пожарные с острова Кижи потребовались, чтобы потушить баню

Сразу две бани сгорели на севере Карелии в воскресенье.

Первое происшествие, связанное с частной баней произошло около семи часов утра в деревни Сычи Медвежьегорского района.

Из-за отдаленности пожарных подразделений баню спасти не удалось. В результате пожара баня, принадлежащая жителю Петрозаводска , была значительно повреждена огнем. Для тушения пожара привлекались пожарные с острова Кижи и добровольная пожарная дружина деревни Сенная Губа. Причина пожара — устанавливается.

Еще один пожар в бане произошел воскресным днем в Сегежком районе в поселке Надвоицы

Пожар произошел на улице 50 лет Октября. В результате пожара строение было повреждено огнем на площади 30 квадратных метров. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.