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Пожарные с острова Кижи потребовались, чтобы потушить баню
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Пожарные с острова Кижи потребовались, чтобы потушить баню 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сразу две бани сгорели на севере Карелии в воскресенье.
Первое происшествие, связанное с частной баней произошло около семи часов утра в деревни Сычи Медвежьегорского района.
Из-за отдаленности пожарных подразделений баню спасти не удалось. В результате пожара баня, принадлежащая жителю Петрозаводска, была значительно повреждена огнем. Для тушения пожара привлекались пожарные с острова Кижи и добровольная пожарная дружина деревни Сенная Губа. Причина пожара — устанавливается.
Еще один пожар в бане произошел воскресным днем в Сегежком районе в поселке Надвоицы.
Пожар произошел на улице 50 лет Октября. В результате пожара строение было повреждено огнем на площади 30 квадратных метров. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.
По материалам: ptzgovorit.ru
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