Ещё
Летевший из Иркутска в Петербург самолет совершил аварийную посадку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летевший из Иркутска в Петербург самолет совершил аварийную посадку 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Самолет, следующий по маршруту «Иркутск — Петербург», сделал аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас им оказывают психологическую помощь.
Инцидент произошел утром в понедельник, 18 июня. Как сообщает издание Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной. После приземления сигнализацию проверили. Она находится в рабочем состоянии.
Самолет сел на одном двигателе. На борту находились 91 человек, в том числе 5 детей. По данному факту следователи проводят проверку.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Якубович пожаловался на чрезмерный аппетит гостей «Поле чудес» Экс-президент Эстонии пригрозил России потерей Петербурга в случае атаки Москва обеспечит Санкт-Петербург новыми трамваями
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тяжелобольной Билан обратился к народу63
Украина может потерять новые территории855
Уехали в отпуск и остались без квартиры69
Украина решила извлечь выгоду из ЧМ-201859
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют12
Видео
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
01:08
«Волшебный кролик» попал на видео
Наука и техника Другое
00:37
Тяжелобольной Билан обратился к народу
Шоу-бизнес
02:47
В Москву придет жара
Общество Новости Москвы
00:24
Украина решила извлечь выгоду из ЧМ-2018
Украина В мире
00:27
«Грудь стекла»: русскую «Кардашьян» засмеяли в сети
Шоу-бизнес
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия Азия
03:20
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение