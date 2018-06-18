Летевший из Иркутска в Петербург самолет совершил аварийную посадку 

Самолет, следующий по маршруту «Иркутск — Петербург», сделал аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас им оказывают психологическую помощь.
Инцидент произошел утром в понедельник, 18 июня. Как сообщает издание Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной. После приземления сигнализацию проверили. Она находится в рабочем состоянии.
Самолет сел на одном двигателе. На борту находились 91 человек, в том числе 5 детей. По данному факту следователи проводят проверку.