Летевший из Иркутска в Петербург самолет совершил аварийную посадку

Самолет, следующий по маршруту « Иркутск Петербург », сделал аварийную посадку в аэропорту Барнаула . Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас им оказывают психологическую помощь.

Инцидент произошел утром в понедельник, 18 июня. Как сообщает издание Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ , на борту сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной. После приземления сигнализацию проверили. Она находится в рабочем состоянии.

Самолет сел на одном двигателе. На борту находились 91 человек, в том числе 5 детей. По данному факту следователи проводят проверку.