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Источник сообщил о пожаре на шахте в Кемеровской области
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Источник сообщил о пожаре на шахте в Кемеровской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЗГОРАНИЕ ПРОИЗОШЛО НА ШАХТЕ «ЕРУНАКОВСКАЯ-8» В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЭВАКУИРОВАНЫ 114 ГОРНЯКОВ — ИСТОЧНИК
РИА НОВОСТИ
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