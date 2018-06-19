«Это совершенно реально!» — сейсмологи о землетрясении в Мексике от болельщиков

То, что латиноамериканцы болеют за свои команды сверхэмоционально доказали мексиканцы. Это как нужно прыгать от радости, чтобы спровоцировать землетрясение? Все сначала подумали, что это шутка — чтобы подчеркнуть значимость победы над сборной Германии , действующими чемпионами мира — это пока главная сенсация мундиаля.

Но международный сейсмологический центр зафиксировал в Мехико на 2 станциях землетрясение интенсивностью в 4 балла. Сразу после того, как Лосано поразил ворота Нойера. Этот гол в итоге стал победным. Земля от прыжков болельщиков тряслась так, что звенели оконные стёкла и распахивались двери. Эмоций не мог сдержать никто.

Мексиканских ученых поддержали перуанские, говорят у них в столице Лиме тоже такое было, но чуть слабее. Когда судья назначил пенальти в ворота сборной Дании и футболисты… не забили. По словам сейсмологов, такая дрожь земли — отнюдь не фанстастика. Перу Мексика — регионы сейсмоактивные, там датчиков много, очевидно болельщики возле каких-то приборов и прыгали.

— Вот эти колебания создали поверхностные волны, которые распространяются вдоль поверхности земли. Дошли до прибора — записались. А потом люди пришли, интерпретировали как землетрясение. Это совершенно реально. Они молодцы. Отпраздновали свою победу! — прокомментировала удивительное явление Пятому каналу ведущий научный сотрудник сейсмологической станции Пулково геофизической службы РФ Бэла Ассиновская.

Сейсмолог предупредила, что в следующий раз болельщикам следует вести себя сдержанней. Особенно возле мостов и переходов. Даже такая, казалось бы незначительная тряска может привести к обрушениям.