Японские СМИ сообщают о сотнях пострадавших от землетрясения

Японский телеканал NHK сообщает, что в результате землетрясения в стране пострадали уже более двухсот человек.

Как отмечают журналисты, несмотря на рост числа пострадавших, количество подтверждённых жертв пока не увеличилось, их по-прежнему трое. В их числе — девятилетняя девочка.

Ранее «СП» сообщала о землетрясении на севере префектуры Осака силой 6,1 баллов. В префектурах Осака и соседней с ней Хёго повреждены линии электропередач, порядка 170 тысяч человек оказались без света. Спасатели ищут людей, оказавшихся запертыми в остановившихся лифтах.

Частично разрушены автотрассы и железные дороги. Все авиарейсы в аэропорту Осаки отменены. Во многих местах начались пожары. Однако угрозы цунами нет, а расположенные в этом районе атомные электростанции доложили о том, что работают в обычном графике и никаких ЧП на них нет.

Новости по теме: На Курилах произошло землетрясение