Ещё
Японские СМИ сообщают о сотнях пострадавших от землетрясения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японские СМИ сообщают о сотнях пострадавших от землетрясения 

Свободная пресса 2 часа назад
Японский телеканал NHK сообщает, что в результате землетрясения в стране пострадали уже более двухсот человек.
Как отмечают журналисты, несмотря на рост числа пострадавших, количество подтверждённых жертв пока не увеличилось, их по-прежнему трое. В их числе — девятилетняя девочка.
Ранее «СП» сообщала о землетрясении на севере префектуры Осака силой 6,1 баллов. В префектурах Осака и соседней с ней Хёго повреждены линии электропередач, порядка 170 тысяч человек оказались без света. Спасатели ищут людей, оказавшихся запертыми в остановившихся лифтах.
Частично разрушены автотрассы и железные дороги. Все авиарейсы в аэропорту Осаки отменены. Во многих местах начались пожары. Однако угрозы цунами нет, а расположенные в этом районе атомные электростанции доложили о том, что работают в обычном графике и никаких ЧП на них нет.
Новости по теме: На Курилах произошло землетрясение
Свободная пресса: последние новости
Три человека погибли во время землетрясения в Японии Подросток стал жертвой крушения поезда в Казахстане Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тяжелобольной Билан обратился к народу63
Украина может потерять новые территории853
Уехали в отпуск и остались без квартиры69
Украина решила извлечь выгоду из ЧМ-201857
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют11
Видео
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
01:08
«Волшебный кролик» попал на видео
Наука и техника Другое
00:37
Тяжелобольной Билан обратился к народу
Шоу-бизнес
02:47
В Москву придет жара
Общество Новости Москвы
00:24
Украина решила извлечь выгоду из ЧМ-2018
Украина В мире
00:27
«Грудь стекла»: русскую «Кардашьян» засмеяли в сети
Шоу-бизнес
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия Азия
03:20
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение