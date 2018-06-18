В Казани летом отремонтируют 40 км тепловодов

40 км тепловодов отремонтируют этим летом в Казани , сообщили 18 июня на деловом понедельнике в мэрии города.

Будут модернизированы четыре котельные Казэнерго. Всего за лето подготовят к работе все шесть крупнейших источников теплоснабжения города, 135 котельных АО «Казэнерго» и 48 ведомственных котельных.

К предстоящему отопительного сезону в Казани готовят 5728 многоквартирных домов и общежитий, а также 800 объектов социальной сферы. В 29% домов города гидравлические испытания уже прошли, выявленные нарушения устранены.

Всего планируют провести осмотр, промывку и опрессовку более 11,5 тысячи км внутри домовых сетей отопления, 2 тысячи км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.