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В Казани летом отремонтируют 40 км тепловодов
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В Казани летом отремонтируют 40 км тепловодов 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
40 км тепловодов отремонтируют этим летом в Казани, сообщили 18 июня на деловом понедельнике в мэрии города.
Будут модернизированы четыре котельные Казэнерго. Всего за лето подготовят к работе все шесть крупнейших источников теплоснабжения города, 135 котельных АО «Казэнерго» и 48 ведомственных котельных.
К предстоящему отопительного сезону в Казани готовят 5728 многоквартирных домов и общежитий, а также 800 объектов социальной сферы. В 29% домов города гидравлические испытания уже прошли, выявленные нарушения устранены.
Всего планируют провести осмотр, промывку и опрессовку более 11,5 тысячи км внутри домовых сетей отопления, 2 тысячи км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.
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