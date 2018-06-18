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В пожаре на Астраханской погиб мужчина
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В пожаре на Астраханской погиб мужчина 

72.ru 31 минуту назад
Фото: 72.ru
Стали известны подробности пожара на улице Астраханской, 30 который произошел сегодня утром, 18 июня.
Ранее очевидцы сообщали, что в доме проживал мужчина 50-60-ти лет. В МЧС сообщили, что он погиб в пожаре.
— Обнаружено тело одного мужчины. Сейчас на месте работают дознаватели, выясняют причину возгорания, — рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Погибший мужчина был найден в одной из комнат. По предварительной версии, он задохнулся от дыма.
Дом на Астраханской загорелся в 6 часов утра. Пожарные прибыли на место в 6:39, ликвидировали возгорание в 7:20. Пожар тушили 20 сотрудников МЧС и 7 единиц техники.
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