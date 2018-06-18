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Три человека пострадали на пожаре в рязанском поселке Гусь-Железный
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Три человека пострадали на пожаре в рязанском поселке Гусь-Железный 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
В воскресенье, 17 июня, в Касимовском районе Рязанской области случился пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом изданию «Новости Рязани» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По информации ведомства, инцидент случился в населенном пункте Гусь-Железный. В 13:47 в дежурную часть поступило сообщение, что в поселке горит жилой деревянный дом. На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. В результате пожара деревянный дом получил повреждения, рядом стоящая деревянная постройка полностью сгорела. К сожалению, имеются пострадавшие. По предварительным данным, на пожаре пострадали две женщины 53 и 29 лет, а также 53-летний мужчина. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
Как сообщают в спасательном ведомстве, на прошлой неделе в Рязанской области на пожарах погиб один человек и трое жителей получили травмы. Всего ликвидировано 14 пожаров, от огня пострадало 10 строений и 5 единиц техники.
Фото: pixabay.com
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