Три человека пострадали на пожаре в рязанском поселке Гусь-Железный

В воскресенье, 17 июня, в Касимовском районе Рязанской области случился пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом изданию «Новости Рязани» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС

По информации ведомства, инцидент случился в населенном пункте Гусь-Железный . В 13:47 в дежурную часть поступило сообщение, что в поселке горит жилой деревянный дом. На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. В результате пожара деревянный дом получил повреждения, рядом стоящая деревянная постройка полностью сгорела. К сожалению, имеются пострадавшие. По предварительным данным, на пожаре пострадали две женщины 53 и 29 лет, а также 53-летний мужчина. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Как сообщают в спасательном ведомстве, на прошлой неделе в Рязанской области на пожарах погиб один человек и трое жителей получили травмы. Всего ликвидировано 14 пожаров, от огня пострадало 10 строений и 5 единиц техники.

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