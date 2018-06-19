Порывы ветра до 22 м/с ожидаются в Кировской области 20 июня

Спасатели объявили метеопредупреждение в Кировской области на среду, 20 июня. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Как ожидается, днём местами усилится ветер до 8-13 м/с. При грозах порывы могут достигать 17-22 м/с.

Также стало известно, что администрация Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр предупредила об ухудшении погодных условий в Удмуртии

«По Удмуртской Республике днём 20 июня 2018 года местами по республике ожидаются сильные дожди», — цитирует интернет-издание «Сусанин» сообщение.