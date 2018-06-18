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Опубликовано видео горящей пятиэтажки в Алма‐Ате
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Опубликовано видео горящей пятиэтажки в Алма‐Ате 

360tv.ru 53 минуты назад
Крупное возгорание произошло в квартире жилого пятиэтажного дома в Алма‐Ате. Обошлось без жертв и пострадавших. Видео с места происшествия опубликовано в YouTube.
Экстренные службы зафиксировали инцидент в центре казахстанского мегаполиса. Судя по кадрам, пожар распространялся по кровле пятиэтажки. Спасатели эвакуировали из здания 100 человек, в том числе 20 детей.
Площадь возгорания составила 190 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 40 человек личного состава противопожарной службы. Всего было задействовано 17 единиц техники.
Накануне сообщалось, что посетители уфимского ТРК «Гостиный двор» были эвакуированы после задымления. В результате 200 человек оказались на улице.
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