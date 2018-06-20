Спасатели потушили все лесные пожары на Ямале

"По состоянию на 20 июня на территории ЯНАО действующих природных пожаров не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на понедельник площадь лесных пожаров на Ямале превышала 80 га, во вторник она сократилась более чем в три раза. Возгорания были на территории Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов. Причиной пожаров стали грозы.