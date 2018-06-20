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Спасатели потушили все лесные пожары на Ямале
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Спасатели потушили все лесные пожары на Ямале 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ГТРК "Ямал"
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спасатели потушили все зафиксированные в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) лесные пожары, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"По состоянию на 20 июня на территории ЯНАО действующих природных пожаров не зарегистрировано", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по состоянию на понедельник площадь лесных пожаров на Ямале превышала 80 га, во вторник она сократилась более чем в три раза. Возгорания были на территории Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов. Причиной пожаров стали грозы.
В июле прошлого года в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе стояла жаркая погода, температура достигала плюс 30 градусов. На территории округа тогда выгорело более 170 тыс. га.
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