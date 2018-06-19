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Площадь лесных пожаров на Ямале сократилась более чем в три раза
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Площадь лесных пожаров на Ямале сократилась более чем в три раза 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров сократилась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 24 га, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Согласно опубликованным данным, зафиксировано шесть природных пожаров на территории Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов. Причиной возгорания являются грозы. В тушении задействованы 67 человек.
Ранее сообщалось, что общая площадь пожаров в регионе 18 июня составляла более 80 га.
В июле прошлого года в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе стояла жаркая погода, температура достигала плюс 30 градусов. На территории региона тогда выгорело более 170 тыс. га.
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