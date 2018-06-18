Пожар на крытом рынке в Ижевске и отказ от балльной пенсионной системы в России: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Добро утро, Удмуртия! Сегодня понедельник, 18 июня, и «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в республике, России и мире минувшей ночью.

Пожар

Около 21:29 в воскресенье, 17 июня, в одну из пожарных частей Ижевска поступило сообщение о возгорании павильона на крытом рынке на улице Школьной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, огонь повредил холодильное оборудование и потолок.

Жители города поделились фотографиями с места происшествия в соцсетях.

Фестиваль водных фонариков

В воскресный вечер жители Воткинска загадали желание и запустили в пруд фонарики. Как сообщает votkinsk.ru, 17 июня в городе около музея-усадьбы Чайковского состоялся фестиваль водных фонариков.

Отказ от системы расчёта пенсий в баллах

Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала о планах правительства отказаться от балльной системы расчёта пенсий.

«Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придётся это решение принимать», — заявила Голикова.

Новые изменения в пенсионной реформе предполагают, что с 2019 года размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. Татьяна Голикова добавила, что пенсию нельзя высчитывать как «среднюю зарплату, которая сложилась в экономике за какой-то период». По её словам, это является индивидуальным расчётом.

При этом она заявила о готовности властей «предъявить расчёт обществу» после принятия «соответствующих решений».

Напомним, что в субботу, 16 июня, Минтруд внес в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа продлится с 2019 по 2034 год, пенсионный возраст будет повышаться постепенно на один год.

Землетрясение

Три человека погибли на западе Японии во время сильного землетрясения. Как сообщают РИА Новости, среди жертв девятилетняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки , а также двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиёдогава.

Среди пострадавших еще 37 человек.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник. Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 км.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.