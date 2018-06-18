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Землетрясение в Японии вызвало перебои в работе транспорта
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Землетрясение в Японии вызвало перебои в работе транспорта 

Российская Газета 7 часов назад
Остановлено железнодорожное передвижение, в том числе скоростные поезда «Синканксэн». Полностью прекращено движение метро в городе Осака с населением 2,6 миллиона человек.
Также отменены авиарейсы в аэропорту «Осака». Ведется проверка состояния взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС.
Напомним, в японской префектуре Осака были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Угроза возникновения цунами отсутствует.
Власти Японии открыли чрезвычайный штаб реагирования на последствия землетрясения. Пожар возник в небольшом старом доме в северной части Осаки. В префектурах Осака и Хего без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.
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