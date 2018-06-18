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Землетрясения будут фиксировать с помощью оптоволоконной связи
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Землетрясения будут фиксировать с помощью оптоволоконной связи 

Мир24 38 минут назад
Специалисты будут фиксировать подводные землетрясения при помощи оптоволоконной связи, которая состоит из трансокеанских кабелей. Незначительные сигналы сети позволят исследователям обнаруживать глубинные колебания и определять их эпицентр, пишет Science.
Новый метод определения землетрясений был изобретен случайно. Метролог Джузеппе Марра занимался тестированием оптоволоконных линий, которые соединяют атомные часы в научных центрах различных государств, и заметил, что уровень шума в сигнале, который всегда возникает из-за небольших колебаний кабеля, значительно выше обычного. Исследователь решил, что это связано с землетрясениями выше пяти баллов.
Затем Джузеппе продолжил свои наблюдения за кабелем, который проложен под водой между Мальтой и Сицилией. Ему удалось вместе с коллегами зафиксировать колебания магнитудой 3,4 балла, но точно определить эпицентр специалисты не смогли.
Тогда они сделали вывод, что, если запустить лазерный сигнал с противоположных концов глубинного кабеля, точку воздействия на него можно вычислить по разнице во времени прохождения импульса. Эпицентр землетрясения можно будет определить при использовании оптоволоконной сети из нескольких проводов.
Ранее сообщалось, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате удара стихии погибла девятилетняя девочка, не менее восьми человек пострадали.
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