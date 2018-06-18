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На Астраханской утром горел частный дом, судьба его хозяина неизвестна
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На Астраханской утром горел частный дом, судьба его хозяина неизвестна 

72.ru 36 минут назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 18 июня, утром на улице Астраханская загорелся частный дом. По словам очевидцев, во время пожара его хозяин находился дома. В МЧС эту информацию пока не подтвердили. — Пожар произошел в 6:30. Наши подразделения прибыли на место в 6:39. На месте работали 7 единиц техники и 20 человек личного состава. Ликвидировать возгорание удалось к 7:20, — рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Пока не называется предварительная причина пожара. Сотрудник МЧС ещё работают на месте. Также неизвестна судьба хозяина дома. Информация уточняется.
Если знаете что-то о случившемся на улице Астраханская, то можете сообщить нам в группе в соцсетях или по телефону 8 922 479 00 81 (Viber или Telegram).
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