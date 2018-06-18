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Данные о пострадавших в Японии россиянах не поступали
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Данные о пострадавших в Японии россиянах не поступали 

Российская Газета 16 минут назад
Информация о пострадавших гражданах России в результате землетрясения в Японии не поступала. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Осаке Олег Рябов.
"Данных о том, что кто-то из российских граждан пострадал, мы пока от местных властей не получали, — приводит РИА Новости слова дипломата. — И к нам непосредственных обращений на сей счет не было".
Рябов подтвердил, что все сотрудники генконсульства «живы и здоровы». Генкосул отметил, что «эпицентр был в непосредственной близости» от дипмиссии. Внутри здания на стенах есть трещины, в помещениях двигалась мебель, падали телевизоры, рассказал дипломат. Он добавил, что консульство в настоящее время работает в нормальном режиме.
Магнитуда землетрясения на западе Японии составила 6,1. Жертвами стихии стали три человека.
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