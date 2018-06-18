Прошедший в Благовещенске дождь побил рекорд 1914 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн — РИА Новости . Субботний дождь в Благовещенске в Амурской области стал самым сильным июньским ливнем с 1914 года, побит рекорд дня, сообщает центр «Фобос».

"В Благовещенске сильный ливень побил не только рекорд дня (прежннее скоромное достижение — 26 миллиметров за сутки — держалось с 1914 года), но и месяца: ранее самым большим количеством осадков за один июньский день было 67,5 миллиметра, что произошло 14 июня 2010 года. Шестнадцатого июня 2018 года в Благовещенске выпало 85,6 миллиметра", — говорится в информации центра.

Кроме того, субботний ливень вошел в десятку самых сильных дождей за всю историю наблюдений за погодой в Благовещенске — с 70-х годов XIX века.

По информации администрации Благовещенска, осадками в субботу были подтоплены 25 перекрестков, два частных дома и около 100 приусадебных участков, коммунальные службы города уже справились с последствиями стихии.

По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 19 июня местами в центральных и южных районах области ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами.

"Специалисты МЧС России предупреждают, что сильные дожди, ливни с грозами могут вызвать повышение уровней воды на малых реках. Местным органам власти необходимо организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы МЧС России об изменении обстановки", — информирует ГУМЧС по Амрской области.

Жителей региона призывают к осторожности во время непогоды.