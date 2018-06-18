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Ставрополье готовится к стихийному бедствию
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Ставрополье готовится к стихийному бедствию 

Пятый канал 52 минуты назад
Фото: Пятый канал
Из-за проливных дождей уровень воды в реке Кубань достиг критической отметки. В Невинномысске ввели режим повышенной готовности. Там уже подтоплены жилые дома и парковки. И вода продолжает прибывать. В городе готовят пункты временного размещения людей.
А вот в Карачаево — Черкесии УЖЕ ликвидируют последствия сильных дождей. В регионе сошло сразу три мощных селя. Потоки грязи и камней повредили несколько автомобильных трасс и с легкостью ломали даже столетние деревья. Отрезанными оказались 6 населённых пунктов. Среди них курортные Домбай и ТебердА. Пострадавших к счастью, нет.
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