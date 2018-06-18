Бывший военный городок Горное на Итурупе станет муниципальной собственностью

Село Горное на Итурупе перейдет в муниципальную собственность. Об этом договорились в ходе переговоров правительство Сахалинской области Минобороны РФ . Администрация Курильского района готовится оперативно принять объекты коммунального хозяйства и жилищный фонд. Об этом сообщило ИА Sakh.com.

Военный городок Горное в заливе Касатка на острове Итуруп был построен в начале 80-х годов для семей военнослужащих. В результате мощного землетрясения 1994 года большая часть строений была разрушена или серьезно пострадала.

В район из областного центра экстренно направлена комиссия для помощи в проведении ревизии систем жизнеобеспечения села, чтобы подготовить Горное к зиме.

В бывшем военном городке проживают около 700 человек. Предполагается в течение трех лет построить для жителей новые дома в районе села Китового под Курильском и переселить их.

2 июня землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в Курильске. Трясло так, что в квартирах дрожали стены и качалась мебель. Местные жители из-за продолжительных толчков ради безопасности выходили из помещений.