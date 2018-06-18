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Бывший военный городок Горное на Итурупе станет муниципальной собственностью
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Бывший военный городок Горное на Итурупе станет муниципальной собственностью 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Село Горное на Итурупе перейдет в муниципальную собственность. Об этом договорились в ходе переговоров правительство Сахалинской области и Минобороны РФ. Администрация Курильского района готовится оперативно принять объекты коммунального хозяйства и жилищный фонд. Об этом сообщило ИА Sakh.com.
Военный городок Горное в заливе Касатка на острове Итуруп был построен в начале 80-х годов для семей военнослужащих. В результате мощного землетрясения 1994 года большая часть строений была разрушена или серьезно пострадала.
В район из областного центра экстренно направлена комиссия для помощи в проведении ревизии систем жизнеобеспечения села, чтобы подготовить Горное к зиме.
В бывшем военном городке проживают около 700 человек. Предполагается в течение трех лет построить для жителей новые дома в районе села Китового под Курильском и переселить их.
2 июня землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в Курильске. Трясло так, что в квартирах дрожали стены и качалась мебель. Местные жители из-за продолжительных толчков ради безопасности выходили из помещений.
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