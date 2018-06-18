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В Тобольском районе горит четыре гектара леса
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В Тобольском районе горит четыре гектара леса 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюменской области действует только один очаг лесного пожара. Четыре гектара леса горят в Тобольском районе. — Пожар второго класса пожарной опасности располагается в четырнадцати километрах от деревни Панова. Тушением занимаются 14 человек личного состава и одна единица техники, — сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Предварительная причина возгорания — нарушение требований пожарной безопасности. В настоящий момент в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает гражданам находиться в лесу и разводить там костры. За нарушение полагается штраф. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло около 100 пожаров. За прогулки в лесу в этот период тюменцев оштрафовали почти на 1 миллионов рублей.
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