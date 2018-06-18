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В четырех муниципалитетах Приморья отремонтируют 87 километров дорог
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В четырех муниципалитетах Приморья отремонтируют 87 километров дорог 

Primpress 54 минуты назад
Фото: Primpress
В четырех муниципалитетах на юге Приморья начался ремонт дорог, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
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