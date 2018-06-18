Спортсмены проплывут через Амурский залив в честь 80‐летия Приморского края

В Приморье пройдет марафонский заплыв «Амурский залив — 2018», который будет посвящен 80‐летию края. Более 150 спортсменов переплывут через Амурский залив 30 июня. Пловцы стартуют от национального парка «Земля леопарда» и финишируют во Владивостоке . Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

«Пловцы смогут бросить вызов дистанцию в километр, однако самым смелым предстоит штурмовать 12 километров океанских вод, до противоположного берега Амурского залива», — пояснили в пресс-службе национального парка.

Спортсмен, финиширующий первым в заплыве на 12 километров «В ластах», станет обладателем чемпионского пояса, а победитель в абсолютном зачете получит ценный приз.

Более 40 человек проплыли 16 июня в бухту Патрокл из бухты Соболь вокруг полуострова Басаргина. Лишь семь участников не дошли до финиша и сошли с дистанции раньше.