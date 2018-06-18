Более 150 спортсменов проплывут через Амурский залив во Владивосток

В последний день июня 30 числа, в Приморье пройдет марафонский заплыв через Амурский залив, сообщает PIRMPRESS со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

Удмуртской Республики и Старт соревнований будет дан от берегов нацпарка, финишируют пловцы на водноспортивной станции ЦСКА на набережной Спортивной гавани. По планам, в соревнованиях примут участие более 150 человек, как из Приморья, так и из Ростовской области Москвы . Помимо марафонского заплыва малоопытные спортсмены смогут бросить вызов дистанции в один километр.

Участников заплыва наградят дипломами, а победитель заплыва на 12 километров «В ластах» получит Пояс Чемпиона, также он будет награжден ценным призом. Помимо этого все пловцы, которые покорят 12 километров, получат наградные значки «Покоритель Амурского залива».