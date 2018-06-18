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Более 150 спортсменов проплывут через Амурский залив во Владивосток
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Более 150 спортсменов проплывут через Амурский залив во Владивосток 

Primpress 24 минуты назад
Фото: Primpress
В последний день июня 30 числа, в Приморье пройдет марафонский заплыв через Амурский залив, сообщает PIRMPRESS со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».
Старт соревнований будет дан от берегов нацпарка, финишируют пловцы на водноспортивной станции ЦСКА на набережной Спортивной гавани. По планам, в соревнованиях примут участие более 150 человек, как из Приморья, так и из Ростовской области, Удмуртской Республики и Москвы. Помимо марафонского заплыва малоопытные спортсмены смогут бросить вызов дистанции в один километр.
Участников заплыва наградят дипломами, а победитель заплыва на 12 километров «В ластах» получит Пояс Чемпиона, также он будет награжден ценным призом. Помимо этого все пловцы, которые покорят 12 километров, получат наградные значки «Покоритель Амурского залива».
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