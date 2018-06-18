Землетрясение в Японии унесло жизни трех человек

Три человека погибли во время сильного землетрясения в японской префектуре Осака . Среди жертв стихии девятилетняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки

Также скончались двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиедогава, передает РИА Новости . Еще 37 человек получали ранения.

Напомним, в японской префектуре Осака были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Угроза возникновения цунами отсутствует. Власти страны открыли чрезвычайный штаб реагирования на последствия землетрясения.