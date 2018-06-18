Сильное землетрясение лишило электричества и транспортного сообщения тысячи японцев

На японском острове Хонсю в районе города Осака произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Из-за этого прекратилась подача электроэнергии в 170 тысяч квартир и домов. Погибла 9-летняя девочка, у которой произошла остановка дыхания и сердца. Еще 8 человек пострадали.

Движение скоростных поездов на острове было остановлено, не работали также обычные поезда и метропоезда города Осаки. Аэропорт Кансай, расположенный в данном районе, прервал прием самолетов. Взлетно-посадочные полосы в настоящее время проверяют на наличие повреждений.

Информации о разрушениях нет, передает ТАСС . Атомные объекты, расположенные на юго-западе страны, не пострадали.

При канцелярии японского премьера организован кризисный штаб.