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Сильное землетрясение лишило электричества и транспортного сообщения тысячи японцев
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Сильное землетрясение лишило электричества и транспортного сообщения тысячи японцев 

Вести.Ru 43 минуты назад
На японском острове Хонсю в районе города Осака произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Из-за этого прекратилась подача электроэнергии в 170 тысяч квартир и домов. Погибла 9-летняя девочка, у которой произошла остановка дыхания и сердца. Еще 8 человек пострадали.
Движение скоростных поездов на острове было остановлено, не работали также обычные поезда и метропоезда города Осаки. Аэропорт Кансай, расположенный в данном районе, прервал прием самолетов. Взлетно-посадочные полосы в настоящее время проверяют на наличие повреждений.
Информации о разрушениях нет, передает ТАСС. Атомные объекты, расположенные на юго-западе страны, не пострадали.
При канцелярии японского премьера организован кризисный штаб.
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